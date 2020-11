Bihar Results: तेजस्वी बोले- नीतीश को जनता के निर्णय का सम्मान करते हुए अपने पद से हट जाना चाहिए

नई दिल्ली। बिहार चुनाव नतीजों के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा जनता हमारे साथ है। हम हारे नहीं हैं बल्कि हमें हराया गया है। उन्होंने पोस्टल बैलट को दोबारा से गिनने की अपील की है। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन विधायक दल का नेता चुना गया है।

आरजेडी नेता ने कहा कि जनादेश महागठबंधन के साथ था मगर चुनाव आयोग का परिणाम एनडीए के पक्ष में था। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है। 2015 में जब महागठबंधन बना था, तब भी वोट हमारे पक्ष में थे, लेकिन भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए बैक डोर का सहारा लिया।

Nitish Ji should stop plotting if he has some morals left. He must respect people’s decision & step down from his position. Earlier, he spoke about his retirement from politics. During his last days in politics, he shouldn't do something disrespectful: Tejashwi Yadav, RJD. #Bihar pic.twitter.com/hOF04BnAfJ