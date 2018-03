नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बार-बार दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बावजूद भी लोगों में 10 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों लेकर विरोधाभास बना हुआ है। पिछले कई दिनों से शिकायतें मिल रही है कि दुकानदार 1 रुपये और कुछ अलग तरह से दिखने वाले 10रुपये के सिक्के को लेने से इंकार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग 1 रुपये के सिक्के को लेकर लगातार शिकायतें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दुकानदारों में 1 रुपये के सिक्के को लेकर भ्रम फैला हुआ है। उनके मुताबिक 1 रुपये का सिक्का और कोई खास दिवस पर जारी हुआ 10 रुपये का सिक्का वैध नहीं है। हालांकि, आरबीआई लगातार मीडिया में विज्ञप्ति देता रहता है कि, चाहे किसी भी तरह का 1 रुपये और 10 रुपये का सिक्का हो, पूरी तरह से वैध है। आरबीआई के अनुसार कोई भी बैंक, दुकानदार या व्यक्ति 1 रुपये और 10 रुपये का सिक्का लेने से इंकार नहीं कर सकता है।

पहले यूपी में आया था मामला सामने

आपको याद होगा कि पिछले साल यूपी के कुछ जिलों में ये अफवाह फैलाई गई थी कि 1 रुपये और 10 रुपये का सिक्का पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन बैंकों ने ये साफ कर दिया था कि दोनों सिक्के पूरी तरह से वैध हैं। बैंक ने आदेश देते हुए कहा था कि जो भी दुकानदार या व्यक्ति1 रुपये और 10 रुपये का सिक्का लेने से इंकार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

I want to drag attention of respective authority that in my area no one is taking this particular type of 1 rupee coin all are telling that this is not valid..?? Is it true?? #asansol @RBI @asansol pic.twitter.com/90l139Xrso — Priyanshu Kumar (@_priyanshu03) February 26, 2018

1 रुपये के सिक्के को लेकर ट्विटर पर फैला भ्रम

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी फिर कुछ दिनों से ट्विटर पर अफवाह फैलाया जा रहा है कि 1 रुपये का सिक्का वैधल नहीं है। कुछ लोग इसको लेकर आरबीआई को तस्वीर साफ करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि, अभी 1 रुपये के सिक्के बंद करने को लेकर आरबीआई की तरफ से किसी भी तरह का निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि जबतक आरबीआई अपनी तरफ से कोई निर्देश जारी नहीं करता, तब तक आप से 1 रुपये का सिक्का लेने से कोई इंकार नहीं कर सकता।