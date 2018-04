नई दिल्ली : पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी मामले में आरोपी कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नीरव मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने विशेष अदालत में पीएनबीएनएसएनएसई 5.31% घोटाले से संबंधित मामलों में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए आवेदन दिया था। जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने वारंट जारी कर दिया। वहीं पिछले महीने स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने भी इनके खिलाफ मुख्य गैरजमानती वारंट जारी किया था। बता दें कि भारतीय बैंकों की विदेश शाखाओं के अधिकारियों से भी लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही हैं। आरोप है कि पीएनबी द्वारा जारी गारंटी पत्र यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के जरिये कथित तौर पर क्रेडिट सुविधाएं बढ़ाई गई।





Non-Bailable warrant issued against #NiravModi & #MehulChoksi in cases related to #PNBScam by CBI special court in Mumbai. pic.twitter.com/cWA6aWYhx2