मुसाफिरों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने जारी किया एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने बृहस्पतिवार को सहायता, पूछताछ और सफर के दौरान किसी भी तरह की शिकायतों के निवारण के लिए इकलौता हेल्पलाइन नंबर 139 जारी किया है।

इस संबंध में रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, "ट्रेन से यात्रा के दौरान शिकायतों और पूछताछ के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों से होने वाली परेशानी से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने अपने कई हेल्पलाइन नंबरों को इकलौते नंबर 139 में शामिल कर दिया है, जिससे सफर के दौरान मुसाफिरों की शिकायतों और पूछताछ का तेजी से निपटारा हो सके।"

मंत्रालय ने आगे बताया, "अब जब 139 नंबर बाकी सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह ले लेगा, मुसाफिरों के लिए यात्रा के दौरान केवल इस एक नंबर को याद रखना और किसी भी जरूरत के लिए इस पर संपर्क करना आसान रहेगा। हालांकि केवल 182 नंबर चलता रहेगा।"

Now no need to remember multiple helpline numbers. Dial helpline number 139 for any queries, complaints and enquiries during your train journey.https://t.co/PZxEaj4l8g pic.twitter.com/ROED5vnXqB