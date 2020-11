अब पंजाब में CBI को 'नो एंट्री', जांच के पहले राज्य सरकार से लेनी होगी सहमति

चंडीगढ़। पंजाब ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गई अपनी 'सामान्य सहमति' को वापस ले लिया है। अब सीबीआइ को पंजाब ( Punjab Government Revokes General Consent To CBI ) में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। 8 नवंबर को इस संबंध में राज्य सरकार के गजट में अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

इससे पहले गैर-भाजपा शासित राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा और राजस्थान की सरकार सीबीआई की एंट्री रोक चुकी है। बता दें कि इसी महीने 5 तारीख को झारखंड ने भी सीबीआई से अधिकार वापस ले लिया था।

हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार के बीच टकराव बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंपी गई। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र की उधव ठाकरे सरकार ने 22 अक्टूबर को एक आदेश जारी करते हुए आगे से किसी भी जांच के लिए सीबीआई से यह अधिकार वापस लिया।

