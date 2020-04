दिल्ली में सख्त हुए लॉकडाउन 2.0 के नियम, अब कोरोना के 3 केस आने पर सील होगा इलाका

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Pime Minister Narendra Modi ) ने कोरोना वायरस ( CoronaVirus ) के प्रकोप को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि लॉकडाउन के दूसरे फेज में नियम कानून और ज्यादा सख्त होंगे। पीएम के इस ऐलान के बाद अब राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी हो गई है कि वो अपने-अपने राज्य में नियमों के सख्त करें। इसी बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है।

3 केस आने पर इलाका होगा रेड जोन

दरअसल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली के अगर किसी भी इलाके से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज भी सामने आते हैं तो उस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक 10 या फिर उससे ज्यादा मरीज किसी इलाके से सामने आने पर उस इलाके को सील किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसमें अपने मापदंड बदल दिए हैं।

An area where 1 or 2 positive cases are found is considered an 'Orange Zone'. It is monitored & declared a 'Red Zone' if more cases are found there: Delhi Health Minister Satyendar Jain #Coronavirus https://t.co/3FhJANSOBf

दिल्ली में हैं इस वक्त 47 हॉटस्पॉट

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि मौजूदा वक्त में दिल्ली के अंदर 47 हॉटस्पॉट हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर किसी इलाके में 1 या 2 कोरोना के संक्रमित मरीज पाए जाते हैं तो उसे 'ऑरेंज जोन' घोषित कर दिया जाएगा, फिर उन इलाकों को मॉनिटर किया जाएगा। अगर वहां कोई मरीज बढ़ता है तो उसे रेड जोन में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

रैपिड किट का है इंतजार- सत्येंद्र जैन

सत्येंद्र जैन ने बताया है कि दिल्ली में इस वक्त रैपिड टेस्ट किट की अधिक आवश्यकता है, लेकिम हमें अभी तक ये रैपिड टेस्ट किट प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसी जानकारी है कि केंद्र सरकार के पास वो किट आने वाली हैं, जैसे ही किट आ जाएंगी तो उसके बाद वो राज्य सरकार तक आएंगी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि जिस दिन हमें किट मिल गईं तोहम तभी से रैपिड टेस्टिंग अभियान शुरू कर देंगे।

आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के केस 1500 को पार कर चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की वजह से 28 लोगों की मौत हो गई है।

We haven't received the rapid testing kits yet. There is a great need for them. The central govt is about to receive the kits which have been imported, then we will get too. We will start working with it, the day we receive it: Delhi Health Minister Satyendar Jain #Coronavirus pic.twitter.com/BYAwMzAvp7