NSA अजीत डोभाल ने अमरीकी विदेश मंत्री और रक्षा सचिव के साथ की बैठक, 2+2 वार्ता में BECA समझौते पर हुए हस्ताक्षर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने साउथ ब्लॉक में अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और अमरीकी रक्षा सचिव मार्क ग्रैफ के साथ बैठक की। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान उन्होंने रचनात्मक बैठक की और रणनीतिक महत्व के मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की। बैठक के बाद अजीत डोभाल और अमरीकी विदेश मंत्री एवं रक्षा सचिव की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। कोरोना काल के चलते अलग अंदाज में अधिकारियों ने एक दूसरे का अभिवादन किया।

Delhi: NSA Ajit Doval had a meeting with US Secretary of State Mike Pompeo and US Secretary of Defense Mark Esper at South Block.



They had a constructive meeting and discussed a number of issues and challenges of strategic importance, say sources. pic.twitter.com/ATmwcu87Um