नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की 41वीं कांफ्रेंस में राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि तकनीक और पैसा दो ऐसी चीजें हैं जिसके दम पर पूरी दुनिया पर प्रभाव छोड़ा जा सकता है। इसके दम पर दुनिया के सभी समीकरणों को अपने हिसाब से बदला जा सकता है।

हम लोग तकनीक के दम पर न केवल देश की नई पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं बल्कि आज भारत पहले से ज्‍यादा सुरक्षित है।

NSA Ajit Doval at DRDO cnference:Niche technologies are something that make India more security. It has to be need based.We along with our defence services&intelligence agencies have to make a hard assessment that what are our needs which will give us an edge over our adversaries pic.twitter.com/nWawu0QGnr