बकरीद के दिन श्रीनगर की सड़कों पर निकले अजीत डोभाल, लाल चौक पर लिया सुरक्षा का जायजा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के निष्क्रिय होने बाद से राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था का जायजा ले रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बकरीद के दिन श्रीनगर के लाल चौक पहुंचे।

एनएसए डोभाल ने सोमवार को ईद-उल-अजहा के दिन घाटी समेत कई इलाकों का जायजा लिया। डोभाल लाल चौक पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

आपको बता दें कि श्रीनगर का लाल चौक जम्मू-कश्मीर की अति संवेदनशील जगहों में से एक है।

#JammuAndKashmir: NSA Ajit Doval today did a recce of entire SRINAGAR including downtown, Soura, Pampore, Lal chowk, Hazratbal; also of Pampore, Budgam, South kashmir districts of Pulwama, Awantipora. Eid celebrations were going on peacefully in all areas. #EidAlAdha pic.twitter.com/VxAgmpiO8K