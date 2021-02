Chamoli Glacier Burst: ‘तपोवन प्रोजेक्ट’ को नहीं हुआ ज्यादा नुकसान, NTPC ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को ऋषिगंगा ग्लेशियर के टूटने से आपदा की स्थिती बन गई। कई इलाकों में बाढ़ जैसा भी माहौल बना हुआ है। इस आपदा की वजह से राज्य की प्रमुख बिजली कंपनी एनटीपीसी (NTPC) की एक निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के भारी नुकसान होने की ख़बरें आ रही थी।

उत्तराखंड: त्रिवेंद्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, मरने वालों को मिलेंगे 4-4 लाख

अब कंपनी ने बताया है कि ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना (130 मेगावाट) पूरी तरह से तबाह हो गई है लेकिन तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कुछ हिस्से को नुकसान का सामना जरूर करना पड़ा है। NTPC ने बताया कि कंपनी के अधिकारी जिला प्रशासन और पुलिस के साथ लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है।

An avalanche near Tapovan in Uttarakhand has damaged a part of our under construction hydropower project in the region. While rescue operation is on, situation is being monitored continuously with the help of district administration and police.