सोमवार को टीकाकरण ने फिर पकड़ी रफ्तार, आंकड़ा 3.81 लाख पार

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस टीकाकरण की शनिवार को शुरुआत के बाद रविवार को कुल संख्या पहले दिन की अपेक्षा 10 फीसदी से भी कम रह जाने के बाद बढ़ी चिंताए सोमवार को कम हो गईं। सोमवार शाम पांच बजे तक देश भर के 25 राज्यों में टीकाकरण पाने वालों की कुल संख्या 3.81 लाख पार कर गई। वहीं, केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक टीकाकरण के बाद कोई गंभीर या बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक सोमवार शाम पांच बजे तक देशभर में कोरोना वायरस का टीका पाने वालों की कुल संख्या 3,81,305 पहुंच गई। जबकि टीकाकरण के बाद कुल 580 प्रतिकूल घटनाएं देखने को मिली। इनमें सेे सात लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इनमें से दिल्ली में सामने आए तीन में से दो को डिस्चार्ज कर दिया गया जबकि तीसरे व्यक्ति को बेहोशी आने पर पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं, उत्तराखंड में एक व्यक्ति की हालत स्थिर है और वह ऋषिकेश के एम्स के डॉक्टरों की देखरेख में है।

As on 18th January 2021, 5 pm, a total of 3,81,305 beneficiaries have been vaccinated for #COVID19 and for that 7,704 sessions were held: @MoHFW_INDIA at Media briefing on #COVID19 vaccination pic.twitter.com/gjDY0cXXCu