नर्स यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया, एम्स के डायरेक्टर ने की अपील

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की नर्स यूनियन अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। एम्स की नर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर इस हड़ताल का ऐलान किया है। इसमें 6वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित मांग भी शामिल हैं।

Delhi: Nurses of AIIMS gather at the hospital premises after AIIMS Nurses Union announced an indefinite strike from today. https://t.co/IuOW2o1n8j pic.twitter.com/yjC2Rl37Lu