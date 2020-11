A PROMISED LAND : ओबामा ने किताब में लिखा-राहुल में काबिलियत और जुनून की कमी, बवाल

अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा (EX PRESIDENT OF AMERICA BARACK OBAMA) की किताब 'ए प्रॉमिस्ड लैंड' (A PROMISED LAND) लॉन्च होने से पहले ही चर्चा में आ गई है। राहुल गांधी के बारे में जिक्र को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जानिए अन्य नेताओं के बारे में क्या कहा गया है।

वॉशिंगटन. अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा (EX PRESIDENT OF AMERICA BARACK OBAMA) की किताब 'ए प्रॉमिस्ड लैंड' (A PROMISED LAND) लॉन्च होने से पहले ही चर्चा में आ गई है। उन्होंने इस किताब में भारत समेत विश्व के कई नेताओं की जिक्र है। उन्होंने किताब में लिखा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी (RAHUL GANDHI) में काबिलियत और जुनून की कमी है। वह एक नर्वस छात्र की तरह हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM NARENDRA MODI) व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (EX PRIME MINISTER MANMOHAN SINGH) समेत कई लोगों का भी जिक्र किया है। इसको लेेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। यह किताब अभी 17 नवंबर को लॉन्च होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओबामा की किताब ‘ए प्रॉमिस्ड लैंड’ की समीक्षा की है।

बराक ओबामा ने 768 पेज की किताब में आगे लिखा है कि राहुल गांधी एक ऐसे छात्र की तरह हैं जो अपना होमवर्क पूरा कर लिया है और टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन गौर से देखें तो किसी विषय का मास्टर बनने के लिए उनमें काबिलियत और जुनून की कमी है। ओबामा आखिरी बार दिसंबर 2015 में भारत आए थे, तब राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ट्वीट कर कहा था कि मुलाकात शानदार रही।

मनमोहन सिंह भावशून्य और ईमानदार नेता

ओबामा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व अमरीका के पूर्व रक्षा मंत्री बॉब गेट्स में समानता बतायी है। लिखा है कि मनमोहन सिंह भावशून्य और ईमानदार नेता हैं। सोनिया गांधी के बारे में लिखा है कि हमें चार्ली क्रिस्ट और रहम एमैनुएल जैसे पुरुषों के हैंडसम होने के बारे में बताया जाता है लेकिन महिलाओं के सौंदर्य के बारे में नहीं। सिर्फ एक या दो उदाहरण ही अपवाद हैं जैसे सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह से नवंबर 2009 में पत्नी मिशेल के साथ डिनर किया था।

मोदी...उभरते भारत की तस्वीर

2015 में ओबामा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक लेख का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने मोदी की खुलकर तारीफ की थी। किताब में लिखा है कि मोदी का भारत में गरीबी हटाने पर जोर है। मोदी ने पहले चाय बेचकर परिवार को आगे बढ़ाया अब देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये उभरते भारत की तस्वीर है।

तवज्जो न मिलने पर भड़क उठते हैं बाइडेन

अमरीका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन (JOE BIDEN ELECTED PRESIDENT OF AMERICA ) को सज्जन, ईमानदार और वफादार बताया है। लिखा है कि यदि बाइडेन को लगे कि उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही, तो वे भड़क सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शारीरिक रूप से असाधारण और चालाक बॉस बताया है।

#माफीमांगओबामा ट्रेंड

ओबामा की किताब में राहुल का इस तरह जिक्र करने से सोशल मीडिया यूजर्स नाराज दिख रहे हैं। ट्विटर पर #माफीमांगओबामा ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ओबामा की निंदा कर रहे हैं तो कुछ लोग राहुल गांधी पर तंज भी कस रहे हैं।