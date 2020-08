Punjab में शुरू हुआ Odd-Even Formula, लुधियाना में पुलिस ने दुकानों पर लगाए नंबर

लुधियाना। कोरोना वायरस महामारी से जंग में पंजाब ने अब नया तरीका अपनाया है। पंजाब सरकार के निर्देशानुसार पंजाब पुलिस ने सोमवार को लुधियाना की दुकानों पर नंबर डाले, ताकि ये दुकानें सम-विषम (ऑड-इवन) फार्मूला के आधार पर खुल सकें।

पंजाब के बाद अब इस प्रदेश में भी कर दी गई लॉकडाउन की घोषणा, आवश्यक छोड़कर सभी चीजें बंद

पंजाब में COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण यह फैसला लिया गया था। पिछले गुरुवार को एक बैठक के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निर्देश दिया था कि भीड़ की जांच करने के लिए अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) जैसे पांच जिलों में केवल 50 प्रतिशत दुकानें कार्य दिवस (आम दिनों ) पर खुली रहेंगी।

मीडिया से बातचीत में पंजाब पुलिस के सब-इंस्पेक्टर पवन कुमार ने बताया, "विषम और सम संख्या वाली दुकानें एक दिन के अंतर से खुलेंगी। नियम के उल्लंघनकर्ताओं पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।" गुरुवार को मुख्यमंत्री ने तमाम आपातकालीन उपायों का आदेश दिया था, जिसमें शुक्रवार से राज्य के सभी 167 शहरों/कस्बों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक दैनिक रात्रि कर्फ्यू के साथ सप्ताहांत के लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना शामिल है।

Weekend lockdown, daily night curfew from 7 PM to 5 AM in all cities/towns from tomorrow, as Punjab Chief Minister @capt_amarinder Singh announces emergency measures. https://t.co/eebjlH1Pz7