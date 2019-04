ओडिशा: BJD को बड़ा झटका, विधानसभा उम्मीदवार और पूर्व वित्त मंत्री बेद प्रकाश अग्रवाला का निधन

नई दिल्ली। एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) की सरगर्मियां हैं। वहीं, दूसरी तरफ ओडिशा (Odisha) में विधानसभा चुनाव की हलचल भी तेज है। लेकिन, इस बीच सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल (BJD) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पटकुरा (Patkura) विधानसभा क्षेत्र ( Assembly constituency) से उम्मीदवार बेद प्रकाश अग्रवाला (Bed Prakash Agarwalla) का निधन हो गया है। इस घटना से पार्टी में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

Odisha: Bed Prakash Agarwalla, BJD leader and party's candidate from Patkura assembly constituency passes away at a private hospital in Bhubaneswar.