ओडिशा में 12 हजार को मिलेगा रोजगार, सीएम ने लॉन्च की 27 परियोजनाएं

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को 8938.81 करोड़ रुपये लागत वाली 27 औद्योगिक परियोजनाएं लॉन्च कीं। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि मेक इन ओडिशा कॉनक्लेव 2020 अगले साल 30 नवंबर से चार दिसंबर तक आयोजित होगा।

BREAKING: एक ही परिवार के छह लोगों की निर्मम हत्या... इलाके में मचा हड़कंप... पुलिस के भी हाथ-पांव फूले..

इन 27 परियोजनाओं में से पांच परियोजनाओं का उद्धाटन किया गया, जबकि 22 अन्य की घोषणा की गई। परियोजनाओं की कुल लागत 8938.81 करोड़ रुपये है। इनसे कुल 12,142 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

Furthering efforts to transform #Odisha into new manufacturing hub of India, CM @Naveen_Odisha will break the ground & inaugurate 27 industrial projects spanning 10 sectors across 11 districts. Worth ₹8939Cr, the projects will create employment for 12,142 people. #InvestInOdisha pic.twitter.com/nYsyc0kZ7Z