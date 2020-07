Odisha में दुकानों पर शराब की बिक्री की अनुमति, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी Home Delivery

-Liquor Home Delivery in Odisha: ओडिशा सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दुकानों में शराब की ब्रिकी ( Liquor Sales in Shop ) को अनुमति दे दी है।

-सरकार ने कहा है कि दुकानों पर भी शराब की ब्रिकी होगी, लेकिन दुकानों के अंदर शराब पीने पर रोक रहेगी।

-ओडिशा में एक जुलाई से शराब की होम डिलीवरी ( Home Delivery of Liquor ) शुरू हो चुकी है।

-सरकार ने लाइसेंस धारक और उसके किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य में देशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है।