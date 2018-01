भारत-इजरायल के बीच 9 समझौतों पर बनी सहमति, नेतन्याहू बोले- मोदी क्रांतिकारी नेता हैं

नई दिल्ली: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच कुल 9 समझौतों पर सहमित बनी है। हैदराबाद हाउस में हुई इस मीटिंग में पीएम मोदी और बेंजामिन के अलावा एनएसए अजीत डोवाल, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज , विदेश सचिव एस जयशंकर और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू आज कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे।

समझौतों के बाद पीएम मोदी का भाषण

भारत और इजरायल के बीच हुए कुल 9 समझौतों में फिल्म निर्माण, साइबर सुरक्षा, तेल और ऊर्जा, कृषि, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। समझौते होने के बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इजरायल के पीएम का उनके पहले भारत दौरे पर बहुत स्वागत है। इस दौरान मोदी ने इजरायली भाषा हिब्रू में भी बेंजामिन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 2018 में इजरायली पीएम हमारे पहले विदेशी मेहमान हैं, ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जिस समय हमारा देश मकर सक्रांति, लोहड़ी जैसे कई त्योहार मना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजरायल की दोस्ती 25 साल से मजबूत होती जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा ध्यान कृषि, विज्ञान और डिफेंस के क्षेत्र में इजरायली कंपनियों की टेक्नॉलोजी के साथ चलने का होगा। मैंने इजरायल की कई हथियार बनाने वाली कंपनियों को भारत में निवेश करने को कहा है।

समझौतों के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण

भारत और इजरायल के बीच 9 समझौतों के बाद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक क्रांतिकारी नेता है। उनके द्वारा किए गए स्वागत के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हम दोनों की सभ्यता काफी पुरानी है। नेतन्याहू ने कहा कि जब पीएम मोदी इजरायल आए थे तो ऐसा लगा था कि कोई रॉक कॉन्सर्ट हो। बेंजामिन ने कहा कि भारत के जवानों ने इजरायल के लिए अपनी जानें दी हैं।

इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजरायल इस समय आतंकवाद से लड़ रहे हैं। भारत ने हमेशा ही यहूदियों को गले लगाया है, हमारी दोस्ती में अब कुछ नया हो रहा है।

सोमवार को बेंजामिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ थे। राष्ट्रपति भवन में बेंजामिन नेतन्याहू को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेतन्याहू और पीएम मोदी ने राजघाट का रूख किया, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं।

गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए नेतन्याहू

इससे पहले राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत के बाद पीएम नेतन्याहू ने मीडिया को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा भारत दौरा काफी अहम है। ये साझेदारी शांति और खुशहाली के लिए बेहज अहम होगी। इस दौरान नेतन्याहू ने पीएम मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी के इजराइल दौरे से हमारी दोस्ती की शुरूआत हुई है। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होने के बाद पीएम मोदी और बेंजामिन

इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा था कि सयुंक्त राष्ट्र में भारत ने येरूशलम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाए जाने वाले प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया था, लेकिन इससे इजराइल और भारत की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ सकता। उन्होंने कहा था कि भारत और इजराइल की दोस्ती 1 वोट से प्रभावित नहीं हो सकती।

Delhi: Israel PM #BenjaminNetanyahu and wife Sara Netanyahu pay tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat. #NetanyahuInIndia pic.twitter.com/VpXPNxp4T1 — ANI (@ANI) January 15, 2018

Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu inspects guard of honour at Rashtrapati Bhawan in Delhi. #NetanyahuInIndia pic.twitter.com/F9SxzUspYE — ANI (@ANI) January 15, 2018

PM Modi and PM Netanyahu at ceremonial reception at Rashtrapati Bhawan in Delhi #NetanyahuInIndia pic.twitter.com/CI2j6acXK4 — ANI (@ANI) January 15, 2018