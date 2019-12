युवाओं को शांति व अहिंसा में प्रशिक्षित करना जरूरी: ओम बिरला

नई दिल्ली। आचार्य महाप्रज्ञ की जन्म शताब्दी के मौके पर अणुव्रत विश्व भारती की ओर से शांति और अहिंसा के मुद्दे पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बच्चों और युवाओं को शांति और अहिंसा में सिर्फ शिक्षित ही नहीं बल्कि प्रशिक्षित करना जरूरी है। इसी के माध्यम से विश्व शांति कायम हो सकती है।

सम्मेलन में राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा कि धन जिंदगी का सिर्फ छोटा सा अंश है। हमें जीवन में जो मिलता है, हम कभी संतुष्ट नहीं होते। हम जिंदगी में अधिक से अधिक हासिल करना चाहते हैं और जीवन में हिंसा का यही कारण बनता हैै।

मंगलवार को शुरू हुए इस सम्मेलन का उद्देश्य आचार्य महाप्रज्ञ के अहिंसा प्रशिक्षण की विरासत को आगेे बढ़ाना है। इस दौरान खासतौर से इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि बच्चों को किस तरीके से अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए। गुलाब कोठारी इस चार दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। शांति और अहिंसा में विश्वास करने वाले 15 देशों के 120 से ज्यादा बुद्धिजीवी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन के आठ मुख्य सत्रों में कई कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा।

Addressed 10th International peace and non violence Conference organized by Anuvrata Vishwa Bharti Society to mark birth centenary celebrations of Acharya Mahapragya ji.Highlighted role of Society in promoting moral values, non violence, peace, justice and integration in society.