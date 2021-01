किसान आंदोलन को लेकर अमित शाह के आवास पर आपात बैठक, गृहसचिव समेत कई अफसर मौजूद

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान ट्रैक्टर मार्च (Kisan Tractor March) निकाल रहे हैं। लेकिन किसानों के ट्रैक्टर परेड ने हिंसा का रूप ले लिया है। ITO पर हंगामों के बाद कई किसान लाल किले पर पहुंच गए । किसान रैली को हिंसा में बदलते देख गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इस वक्त आपातकालीन बैठक चल रही है।

Tractor rally: हिंसा के बाद दिल्ली के इन इलाकों में बंद हुआ इंटरनेट, रात 12 बजे तक बंद रहेगी सेवा

सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन चल रहा है। बैठक में गृहसचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत कई अफसर मौजूद हैं। मिली जानकारी के अनुसार हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय ने दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट को रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया है।

Union Home Minister Amit Shah (file photo) takes stock of law and order situation in Delhi from senior Home Ministry officials: Sources pic.twitter.com/2ZJpbKCrsd