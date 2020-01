गणतंत्र दिवस पर ममता बनर्जी का ट्वीट, संविधान बचाने का किय आह्वान

नई दिल्ली। 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को संविधान की रक्षा करने और इसकी प्रस्तावना में निहित सिद्धांतों को बरकरार रखने का आह्वान किया।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'गणतंत्र दिवस पर आइए हम अपने संविधान की रक्षा करने का संकल्प लें और प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांतों को बनाए रखें।'

On #RepublicDay, let us pledge to protect our #Constitution and uphold the principles of sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality and fraternity, as enshrined in the Preamble