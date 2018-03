बड़ी खबर: एक महीने के भीतर मारा गया सुंजवान हमले का मास्टरमाइंड, जैश का था टॉप कमांडर

पुलवामा: जम्मू-कश्मीर के अवंतिपुरा में में भारतीय सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल, जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को भारतीय सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में मार गिराया गया है। मारे गए आंतकी की पहचान मुफ्ती वकास के रूप में हुई है जो कि जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर भी था। सुंजवान आतंकी हमले को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। 1 महीने के अंदर ही सुंजवान हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया है।

ढेर हुआ जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर

मारे गए आतंकी की पहचान जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मुफ्ती वकास के रूप में हुई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के आईजी एसपी पानी ने इस एनकाउंटर की जानकारी देते हुए बताया है कि मुफ्ती वकास को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, जो कि जैश का टॉप कमांडर था जिसे अवंतिपुरा में मार गिराया गया है। कश्मीर पुलिस के आईजी ने बताया कि वकास कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा सुंजवान आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले का भी वकास ही मास्टरमाइंड था। साथ ही वकास पड़ोसी मुल्क का ही रहने वाला था।

पुलिस और राष्ट्रीय राइफ्लस के जॉइंट ऑपरेशन से मिली कामयाबी

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इस ऑपरेशन को जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और 50 राष्ट्रीय राइफल्स ने मिलकर पूरा किया। जिसमें जैश के एक आतंकी को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि कश्‍मीर के कई इलाकों में पुलिस, सेना, अर्द्धसैनिक बलों की आतंकवादियों से रोज मुठभेड़ हो रही है।

सुंजवान हमले में 6 जवानों की गई थी शहादत

आपको बता दें कि बीते 10 फरवरी को जम्मू स्थित सुंजवान आर्मी कैंप पर जैश के आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में हमारे 6 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले को उरी अटैक के बाद सबसे बड़ा अटैक माना गया था। हमले के बाद सेना और आतंकियों के बीच 2 दिन तक मुठभेड़ चली थी, जिसमें 3 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया था।

शोपियां एनकाउंटर में 6 लोगों की हुई मौत

रविवार को भी शोपियां जिले के पहनू गांव में सेना के मोबाइल वीकल चेकपोस्ट पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले के बाद से ही सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरु हो गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। सुरक्षा बलों का कहना है कि मारे गए लोग आतंकवादी या ओवर ग्राउंड वर्कर्स थे जबकि अलगाववादी नेताओं और स्थानीय लोगों का कहना है कि इनमें से चार स्थानीय नागरिक थे। गांव में मुठभेड़ में दो आतंकवादियों सहित छह लोगों की मौत के एक दिन बाद सोमवार को कई स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिए गए और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं हैं।

