One Nation One Ration Card से 24 राज्य जुड़े, 65 करोड़ लोगों को होगा फायदा

नई दिल्ली। देश के किसी भी कोने में रहकर एक ही कार्ड से राशन लेने की व्यवस्था के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) की सुविधा शुरू की गई है। इससे देश के सभी राज्यों को जोड़ा जाना है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। अभी तक देश के करीब 24 राज्य इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। जिससे 65 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रालविलास पासवान (Ram Vilas Paswan, Cabinet Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने ट्वीट के जरिए दी।

पासवानन ने अपने ट्वीट में लिखा,'एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड की ओर अग्रसर भारत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 24 राज्यों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा के साथ 65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। 31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।' उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना से लाभार्थियों को देश में कहीं भी निवास करते हुए अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकेंगे। जिससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले लाभान्वित होंगे। चूंकि इस योजना के विस्तार का लक्ष्य 31 मार्च 2021 तक रखा गया है। इससे देश के लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा मिल सकेगा।

एक राष्ट्र - एक राशनकार्ड की ओर अग्रसर भारत

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 24 राज्यों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा के साथ 65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिल रहा लाभ।

मालूम हो कि पीएम मोदी (PM Modi) ने 15 अगस्त को ही लाल किले से अपने भाषण में इस योजना का जिक्र किया था। हाल ही में इस योजना से मणिपुर, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्य जुड़े थे। इसका तेजी से विस्तार किया जा रहा है। जिससे ज्यादा लाभार्थियों का इसका फायदा मिल सके। मालूम हो कि लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों एवं प्रवासियों के खाने की दिक्कत को दूर करने के लिए इस योजना को ज्यादा बल मिला। इससे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को आसानी से राशन मिल सके। हालांकि बीच में इसे गरीब कल्याण योजना से भी जोड़ा गया, जिससे जरूरतमंदों को फ्री में राशन मिल सके।