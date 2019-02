जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में मारा गया लश्कर का एक आतंकी, कुलगाम में CRPF कैंप पर आतंकी हमला

श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। मारा गया आतंकी लश्कर का बताया जा रहा है।

सुरक्षाबलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा

आपको बता दें कि बुधवार को पुलवामा में लित्तर के चकूरा गांव में सुरक्षाबलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया था। सुरक्षाबलों को इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसी के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों ने दो से तीन आतंकियों को घेर लिया।

CRPF और पुलिस ने चलाया जॉइंट ऑपरेशन

खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी की मौके पर ही मौत हो गई। खबर लिखे जाने तक एनकाउंटर जारी है। सेना ने पूरे इलाके को बंद कर दिया है। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम लगी हुई हैं।

Jammu & Kashmir: Terrorists fired a grenade at a CRPF camp in Kulgam which blasted in open ground, today. One security personnel sustained splinter injuries and was immediately evacuated to Govt Hospital, Kulgam. His condition is stable.