केंद्र सरकार की गाइडलाइंस, दिन में स्टूडेंट्स की Online Classes का टाइम फिक्स

नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ( MHRD Ministry ) ने मंगलवार को स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज ( Online Classes ) के लिए प्रज्ञाता (PRAGYATA) दिशानिर्देशों ( guidelines for schools ) की घोषणा की। इसके साथ ही छात्रों के लिए एक दिन में अधिकतम स्क्रीन टाइम और सेशन की संख्या भी तय कर दी गई है।

नियमित स्कूलों की तरह ऑनलाइन क्लासेज संचालित करने वाले स्कूलों के बारे में अभिभावकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद मंत्रालय द्वारा इन दिशानिर्देशों ( New government guidelines ) को तैयार किया गया है। अभिभावकों ने चिंता जताई थी कि COVID-19 महामारी के दौरान चार माह में लैपटॉप-मोबाइल-टैबलेट में बच्चों का स्क्रीन टाइम ( Screen Time Affects Children's Brains and speech ) बढ़ गया है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद रहने से इनका फोकस क्लास टीचिंग से ऑनलाइन लर्निंग में बदल गया है।

"प्रज्ञात" नामक दिशानिर्देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने सिफारिश की है कि पूर्व-प्राथमिक (प्री-प्राइमरी) क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लास की अवधि 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, कक्षा 1 से 8 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अधिकतम 45 मिनट के दो ऑनलाइन सेशन की सिफारिश की है। जबकि कक्षा 9 से 12 के लिए 30-45 मिनट के चार सेशन की सिफारिश की गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ( Ramesh Pokhriyal Nishank ) ने कहा, "COVID-19 महामारी के चलते देशभर के स्कूल बंद हो गए हैं और स्कूलों में एनरोल्ड 24 करोड़ से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। लंबे वक्त तक स्कूल बंद रहने से पढ़ाई का नुकसान हो सकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए स्कूलों को न केवल अब तक पढ़ाने और सीखने के तरीकों को नई कल्पना के तहत फिर से तैयार करना होगा, बल्कि घर पर स्कूली शिक्षा और स्कूल में पढ़ाई के एक स्वस्थ मिश्रण के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की एक उपयुक्त विधि भी पेश करनी होगी।"

उन्होंने कहा कि ये दिशानिर्देश उन छात्रों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाए गए हैं जो घर पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा, "दिशानिर्देश पढ़ने वालों के दृष्टिकोण से विकसित किए गए हैं। ये वर्तमान में लॉकडाउन के कारण घर पर मौजूद छात्रों के लिए ऑनलाइन, मिश्रित, डिजिटल एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करके तैयार किए गए हैं। डिजिटल शिक्षा ( Digital Education in india ) पर ये दिशानिर्देश ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप या संकेत प्रदान करते हैं।"

