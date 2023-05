Only in the Patrika: रिजल्ट के बाद कर्नाटक की 10 विशेष खबरें जो आपको पढ़ना चाहिए

नई दिल्लीPublished: May 15, 2023 09:08:04 pm Submitted by: Giriraj Sharma

Only in the Patrika: कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा जारी है। इस बीच हमने कर्नाटक चुनाव के अपने कुछ कवरेज को शॉर्टलिस्ट किया है जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए।

Only in the Patrika: कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। लम्बे समय बाद कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की, जो भाजपा की 66 सीटों के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। कांग्रेस ने करीब 43 फीसदी वोट हासिल किए हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शीर्ष दो दावेदार पूर्व सीएम सिद्धारमैया और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार हैं। आने वाले एक-दो दिनों में पार्टी आलाकमान इस पर फैसला सुनाएगा। शपथ ग्रहण 18 मई (गुरुवार) को होने की संभावना है। कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा जारी है। इस बीच हमने कर्नाटक चुनाव के अपने कुछ कवरेज को शॉर्टलिस्ट किया है जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। इसके लिए हैडिंग पर क्लिक करें और पूरी खबर पढ़ें -