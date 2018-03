श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑलआउट जारी है। रविवार को बडगाम जिले में आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें भारतीय सुरक्षाबलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी की पहचान कर ली गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का था और उसका नाम शफत वानी था। वहीं दूसरी तरफ एनकाउंटर में 17 साल की एक लड़की घायल हो गई है, जिसके पैर में गोली लगी है। लड़की को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आतंकी के पास से ये सामान हुआ बरामद

एनकाउंटर खत्म होने की जानकारी 53 राष्ट्रीय राइफल के कॉन्सटेबल एके नायर ने दी है। उन्होंने बताया कि बडगाम में जो एनकाउंटर सुबह से चल रहा था वो खत्म हो गया है और इसमें लश्कर ए तैयबा का एक आंतकी मारा गया है। एके नायर ने बताया कि आतंकी के पास से 1 AK-47, 4 मैगजीन और 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं।

बडगाम के अरिजल गांव में घिर गए थे आतंकी

सेना और आतंकियों के बीच ये एनकाउंटर बड़गाम जिले के अरिजल गांव में हुआ। दरअसल सुरक्षाबलों को बडगाम में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर देर रात खान मोहल्ला एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आतंकियों ने घेराबंदी होने के बाद फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने भी गोलियां चलाईं, जिससे कम से कम एक आतंकी ढेर हो गया।

अनंतनाग में मारा गया था हिजबुल मुजाहिद्दीन का कमांडर

आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को अनंतनाग में भी सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया था। मारे गए आतंकियों में एक हिजबुल मुजाहिद्दीन का कमांडर अशरफ मौलवी भी था। ये एनकाउंटर अनंतनाग जिले के डूरू इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच शुक्रवार देर रात को शुरू हुआ था और शनिवार सुबह तक जारी रहा था। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए थे।

2-3 साल में बड़ा है आतंकियों के खात्मे का सिलसिला

राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने लिखित जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू और कश्मीर में वर्ष 2015 में 208, वर्ष 2016 में 322, वर्ष 2017 में 342 और वर्ष 2018 की 11 मार्च तक 64 आतंकी हिंसा की घटनाओं को दर्ज किया गया है।

