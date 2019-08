जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस नेताओं की नजरबंदी पर चिदंबरम बोले- कोर्ट लेगा एक्शन

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे 10 दिन हो गए। लेकिन विपक्ष इसपर आज भी हमलावर है। कांग्रेस नेता लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट अब इस पर कोई सख्त कदम उठाएगा।

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की नजरबंदी पर भी सवाल खड़े करते हुए चिदंबरम ने कहा कि उन्हें पकड़ने का कोई लिखित आदेश नहीं था। लेकिन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को पकड़कर नजरबंद कर दिया गया है।

The State has no right to deprive a citizen of his liberty for even one moment without authority of law. That is Article 21 of the Constitution.