जेल से बाहर आते ही चिदंबरम के तेवर तल्ख, बोले- अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार पूरी तरह दिशाहीन

नई दिल्ली। INX मीडिया केस में फंसे पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री पी चिदंबरम जमानत पर बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आते ही चिदंबरम ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। चिदंबरम ने वर्तमान अर्थव्यवस्था से लेकर जम्मू-कश्मीर मुद्दे तक पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार पूरी तरह दिशाहीन है।

दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। अगर साल के अंत तक विकास दर 5 फीसदी तक पहुंचती है, तो हम भाग्यशाली होंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीमारी की पहचान नहीं होगी तो इलाज भी गलत होगा। सही इलाज के लिए मर्ज की जानकारी होना बेहद जरूरी है। चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार गलती पर गलती कर रही है, जिसे छिपाने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।

Congress leader P Chidambaram: Prime Minister has been unusually silent on the economy. He has left it to his ministers to indulge in bluff and bluster. The net result, as the Economist put it, is that the government has turned out to be an ‘incompetent manager’ of the economy. https://t.co/algL4hlIJF