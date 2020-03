कोरोनावायरस के चलते टाला गया पद्म पुरस्कार समारोह, 3 अप्रैल को होना था

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( Coronavirus ) का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 हजार के पार पहुंच चुकी है जबकि भारत ( India ) में अब तक दो लोगों की मौत कोरोनावायरस के चलते हुई है।

कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने पद्म अवार्ड समारोह ( padma award ceremony ) को भी टाल दिया है। कोरोना वायरस के कारण पद्म अवार्ड समारोह को फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल, यह समारोह 3 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में होने वाला था।

Govt of India: Padma Award ceremony, scheduled to be held on April 3 at Rashtrapati Bhavan, has been postponed. Next date and time to be announced in due course. #Coronavirus pic.twitter.com/UXegUFVJvx