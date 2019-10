नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, 2019 में ज्यादा बढ़े संघर्ष विराम उल्लंघन के मामले

नई दिल्ली। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा। आलम यह है कि पिछले साल की तुलना में पाकिस्तान ने अब तक ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। इस वर्ष इन घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखी गई।

भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक, "10 अक्टूबर 2019 तक पाकिस्तान ने 2317 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। जबकि इस दौरान नियंत्रण रेखा और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों की तमाम अलग-अलग कार्रवाई में 147 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है।"

गौरलतब है कि पिछले वर्ष 2018 में पाकिस्तान द्वारा पूरे साल में 1629 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया था।

Indian Army sources: 2317 ceasefire violations by Pakistan in 2019 till October 10 while 147 terrorists have been killed in different operations by the security forces on the Line of Control and hinterland. pic.twitter.com/OaZ2llH0nH