श्री श्री रविशंकर भी जाएंगे पाकिस्तान! करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन का मिला निमंत्रण

नई दिल्ली। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए पाकिस्तान ने भारत में सिद्धू के अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को भी न्योता भेजा है। न्यूज एजेंसी एएनआई की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने श्री श्री रविशंकर को भी करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। हालांकि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि रविशंकर करतारपुर जाएंगे या नहीं।

सिद्धू के न्योते से ही मचा है सियासी घमासान

आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से सिद्धू के मिले न्योते की वजह से पहले ही भारत में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब पाकिस्तान ने श्री श्री रविशंकर को निमंत्रण भेजकर भारतीय सियासत में भूचाल ला दिया है। बता दें कि पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर यानि कि कल होगा।

Govt of Pakistan has invited Sri Sri Ravi Shankar to the inaugural ceremony of the #Kartarpur Sahib Corridor. The Corridor is set to open tomorrow, November 9th. (file pic) pic.twitter.com/dfRwTa9APl