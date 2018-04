श्रीनगर। कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑलआउट से पाकिस्तान को गहरा सदमा लगा है। रविवार को जिस तरह भारतीय सेना ने पराक्रम का परिचय देते हुए हिजबुल और लश्कर के 12 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था, उससे न सिर्फ पाकिस्तान की सरकार बल्कि खुद आतंकी हाफिज सईद सदमे में है। इसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट एलओसी पर देखने को मिली है।

कृष्णा घाटी में तोड़ा सीजफायर

मंगलवार सुबह पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीजफायर तोड़ा गया। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी की है। सुबह सात बजे के करीब पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। अभी तक इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खबर लिखे जाने तक दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। वहीं भारतीय सेना की ओर से भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।

भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब

आपको बता दें कि दो दिन पहले भी पाकिस्‍तान सेना की ओर से पुंछ सेक्‍टर में स्थित फॉरवार्ड पोस्‍ट और गांवों को निशाना बनाया गया था। पाक ने रविवार को यहां पर मोर्टार और छोटे हथियारों से लगातार फायरिंग की थी और एक व्‍यापार केंद्र के अलावा पुलिस के बैरक को निशाना बनाया था। रविवार देर रात एक बजे तक पाक की ओर से फायरिंग जारी थी। पिछले महीने ही एलओसी के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में 5 नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य घायल हो गए थे।

पुलिस की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाकिस्‍तान ने पुंछ के खारी करमारा इलाके में फायरिंग की थी और इस फायरिंग में किसी को चोट नहीं आई थी। पाक की ओर से जम्‍मू कश्‍मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर लगातार फायरिंग का सिलसिला जारी है।

12 आतंकियों के मरने से सदमे में पाकिस्तान

इससे पहले रविवार को इंडियन आर्मी ने कश्मीर के तीन इलाकों में जोरदार एनकाउंटर किए थे। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत का बदला लेते हुए इन एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिद्दीन और लश्कर ए तैयबा के 12 आतंकवादी मारे गए थे। इस एनकाउंटर को कश्मीर में अभी तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर बताया गया था। इससे पहले कश्मीर में एक दिन के अंदर कभी इतने आतंकी नहीं मारे गए थे।

Jammu & Kashmir: Pakistan violated ceasefire along the Line of Control in Krishna Ghati sector from 0700 hours