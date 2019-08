गुजरात में पानी के रास्ते घुसे पाकिस्तान कमांडो, हाई अलर्ट पर नौसेना

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच सबसे बड़ी खबर सामने आई है। पीएम मोदी के गृह नगर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसके बाद पूरे देश की नजरें इस पर टिक गई हैं। दरअसल नौसेना ने गुजरात के सभी बंदरगाहों की सुरक्षा लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट ने पूरे देश के कान खड़े कर दिए हैं।

हर कोई यही जानने में जुटा है कि आखिर अचानक सभी बंदरगाहों को क्यों हाई अलर्ट पर रखा गया है।

Security enhanced at the Kandla port in view of inputs that 'Pakistani commando are likely to infiltrate into Indian territory through Kutchh area, through sea route to create communal disturbance or terrorist attack in Gujarat.' pic.twitter.com/viGS1MqDrZ