पालघर मॉब लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, 35 पुलिसवालों का किया ट्रांसफर

मुंबई। महाराष्ट्र के पालघर ( Palghar ) में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में है। मंगलवार देर शाम महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Govt ) ने इस मामले में एक बड़ी करवाई की है। दरसअल, यह घटना जिस क्षेत्र की है, सरकार ने उस कासा पुलिस स्टेशन ( Kasa Police Station ) के 35 पुलिसवालों का तबादला कर दिया है। आपको बता दें कि बीते 17 अप्रैल को पुलिस की मौजूदगी में गाढ़चिंचले गांव में भीड़ ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें दो साधुओं समेत तीन की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी।

जांच में पुलिस की लापरवाही का हुआ खुलासा

घटना का खुलासा होते ही चौतरफा रोष देखने की मिला। बाद में इसकी जांच में पुलिस की लापरवाही का खुलासा हुआ। घटना संबंधित वीडियो में भी देखा गया कि किस तरह पुलिस बस मूक दर्शक बनी रही थी। फिलहाल, CID इस घटना की जांच कर रही है।

गिरफ्तार हुए हैं 101 आरोपी

आपको बता दें कि घटना को सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन, राज्य गृहमंत्री अनिल देशमुख ने मामले के 101 आरोपियों का नाम जारी करते हुए साफ किया कि इसमें कोई भी दूसरे समुदाय का नहीं है। ये सभी लोग पुलिस की हिरासत में हैं। हालांकि, इस घटना के बाद खुद महाराष्ट्र सरकार कठघरे में खड़ी कर दी गई है।

क्या है पालघर मॉब लिंचिंग मामला?

इसी महीने की 17 तारीख को महाराष्ट्र के पालघर के पास एक गांव में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट-पीटकर निर्मम हत्‍या कर दी गई। लोगों ने कथित रूप से उन्हें कोई चोर समझ कर पीटा था। पूरी घटना पुलिसकर्मियों के सामने हुई थी, जिनसे तीनों लगातार मदद मांगते दिखाई दे रहे थे। तीनों पर इस शर्मनाक हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

