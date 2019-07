मुजफ्फरपुर SKMCH में बड़ा हादसा, अस्पताल की छत का गिरा हिस्सा

नई दिल्ली। बिहार में मुजफ्फरपुर स्थित ( SKMCH ) अस्पताल में बदइंतजामी की पोल लगातार खुलती जा रही है। ताजा मामला अस्पताल में छत के प्लास्टर गिरने का है। अस्पताल के दूसरे मंजिल के वार्ड 3 में छत का प्लास्टर गिरा है। हालांकि छत का हिस्सा गिरने से किसी मरीज और उनके परिजनों को नुकसान नहीं पहुंचा है। बता दें कि अस्पताल में इंसेफेलाइटिस बुखार ( चमकी बुखार ) से पीड़ित बच्चे वार्ड में भर्ती हैं। अभी तक अस्पताल में चमकी बुखार से 129 बच्चों की मौत हो चुकी है।

ये भी पढ़ें: दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को मिली जान से मारने की धमकी, हड़कंप

Bihar: A part of roof outside the ICU of Sri Krishna Medical College and hospital (SKMCH) in Muzaffarpur has collapsed. No injuries reported. 109 people have died due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) at the hospital. pic.twitter.com/vdYPv0ZkOI