बढ़ेगी गर्मीः दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र में तापमान पहुंच सकता है 45 के पार

नई दिल्ली। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी बढ़ने लगी है। विशेषकर इन राज्यों में दिन का तापमान बढ़ रहा है। मौसम से जुड़ी जानकारी देने वाली संस्था की मानें तो आने वाले दिनों में गर्मी का कहर बढ़ेगा और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है।

मौसम संबंधी जानकारी मुहैया कराने वाली संस्था स्काईमेट वेदर के मुताबिक उत्तर-पश्चिम चलने वाली हवाओं के लगातार आने से दिन प्रति दिन तापमान में ईजाफा हो रहा है। सोमवार को राजधानी दिल्ली के मौसम निगरानी केंद्र में दिन का तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इस सप्ताह एक तरफ आंधी-तूफान तो दूसरी ओर गर्मी का कहर

अब अगले 24-48 घंटों में दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों समेत इससे जुड़े हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इलाके, दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों में गर्मी की लहर चल सकती है।

In the next 24 to 48 hours, most parts of #Delhi, #Haryana, Uttar Pradesh, #Rajasthan, South West Madhya Pradesh, #Gujarat, #Maharashtra, isolated parts of Telangana, Andhra Pradesh and #Odisha may also come under #heat wave condition. https://t.co/BEXERif9I0