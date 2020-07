Suicide का अड्डा बनता जा रहा Delhi का AIIMS! अब बाथरूम में एक मरीज ने फांसी लगाकर दी जान

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) की चपेट में है। इस महामारी के खिलाफ हर बड़े-बड़े हॉस्पिटल ( Hospital ) में जंग में जारी है। वहीं, दिल्ली ( Delhi ) स्थित AIIMS में खुदकुशी ( Suicide ) का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के इस बड़े हॉस्पिटल में एक और मरीज ने खुदकुशी ( Patient Committed Suicide ) कर ली है। इस घटना से हड़कंप मच गया है। फिलहाल, पुलिस ( Delhi Police ) पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पिछले एक महीने में AIIMS में सुसाइड का यह तीसरा मामला है।

मरीज ने लगा ली फांसी

जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) के सतना ( Satna ) का रहने वाला 35 साल का राजमणि ( Rajmani ) दिल्ली स्थित AIIMS में अपना इलाज करवा रहा था। बताया जा रहा है कि करीब छह महीने पहले उसके आंत का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद से वह AIIMS में ही भर्ती था। लेकिन, गुरुवार सुबह राजमणि ने बाथरूम ( Washroom ) में जाकर फांसी लगा ली। इस घटना के बाद एक बार AIIMS में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम AIIMS पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम ( Postmartam ) के लिए भेज दिया। हालांकि, अभी तक इस मामले में कोई सुसाइड नोट ( Suicide Note ) बरामद नहीं हुआ है।

A patient, admitted at AIIMS Delhi, hanged himself. No suicide note retrieved. Investigation is underway: Delhi Police