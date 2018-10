जम्मू-कश्मीर में तीन बड़े आतंकी हमले, श्रीनगर में PDP नेता तो पुलवामा में सब इंसपेक्टर की हत्या

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के तीन अलग-अलग इलाकों में रविवार को आतंकियों ने तीन बड़े हमलों को अंजाम दिया। इन हमलों में 2 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक, श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में आतंकियों ने एक स्थानीय युवक मोहम्मद अमीन डार को गोली मारी थी। अब खबर आ रही है कि अमीन डार की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है।

सीने में और पीठ में आतंकियों ने मारी गोली

बताया जा रहा है कि 40 साल के मोहम्मद अमीन डार पीडीपी के स्थानीय नेता थे और पूर्व मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी के काफी करीबी थी। अमीन डार को आतंकियों ने रविवार दोपहर को श्रीनगर के बाहरी इलाके टैंगपोरा में दो गोलियां मारी थी। एक गोली उनके सीने में और दूसरी उनकी पीठ में लगी थी। घायलावस्था में अमीन डार को स्किम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मोहम्मद अमीन डार गंगबुघ इलाके के रहने वाले थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

