जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद देश में जश्न का माहौल, शिवसेना ने बांटी मिठाई

नई दिल्ली। मोदी सरकार 2.0 ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटा दिया है। केन्द्र सरकार के इस फैसले से देश में जश्न का माहौल है। कई जगहों पर आतिशबाजी हो रही है। कई जगहों पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। आलम ये है कि देश के अलग-अलग जगहों पर ईद और दिवाली जैसा नजारा है।

Mumbai: Sweets distributed by Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray, after resolution revoking Article 370 from J&K was moved by Union Home Minister Amit Shah in Rajya Sabha today. pic.twitter.com/iw2ANe9rRt