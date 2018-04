नई दिल्ली। देश में नोटबंदी के समय के हालातों को भला कौन भूल सकता है। किस तरह से देशभर के लोगों को नोटबंदी के समय एटीएम की अहमियत का पता चला था। कैश निकालने के लिए दिन हो या फिर आधी रात एटीएम के बाहर लंबी-लंबी लाइनें नजर आती थीं। फिर भी लोग कैशे के लिए इधर-उधर भागते हुए नजर आते थे। ऐसे हालात देश में 16 महीने बाद फिर से नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार इसकी वजह नोटबंदी नहीं बल्कि कैश की कमी होना है।

आरबीआई ने कैश की कमी की वजह बताई कुछ और

देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से ये समस्या देखने को मिल रही है कि एटीएम में लोगों को कैश नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर नोटबंदी जैसा माहौल बन रहा है। हालांकि आरबीआई ने ऐसी स्थिति के होने से इनकार किया है। लोगों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए आखिरकार रिजर्व बैंक और सरकार को आगे आना पड़ा। रिजर्व बैंक के सूत्रों का कहना है कि अब अर्थव्यवस्था में नकदी की हालत नोटबंदी के पहले वाले दौर से भी बेहतर है, ऐसे में इस संकट की वजह दूसरी है।

ये राज्य जूझ रहे हैं कैश की कमी से

जिन राज्यों में कैश की कमी नजर आ रही है, वहां के लिए आरबीआई ने कैश की कमी को पूरा करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इसके बाद अब आरबीआई ने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही हालात सामान्य हो जाएंगे। रिजर्व बैंक के सूत्रों का कहना है कि असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में लोगों के जरूरत से ज्यादा नकदी निकालने की वजह से यह संकट खड़ा हुआ है।

आरबीआई और सरकार ने किया मंथन

वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि कई राज्यों में बैसाखी, बिहू और सौर नव वर्ष जैसे त्योहार होने की वजह से लोगों को ज्यादा नकदी की जरूरत थी। लोग नकदी का जमावड़ा न करने लगें और अफरा-तफरी न मचे इसके लिए वित्त मंत्रालय ने तत्काल रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने विभिन्न राज्यों के अधिकारियों और बैंक प्रमुखों से परामर्श भी किया है।

अभी भी जारी है कैश की कमी

हालांकि सरकार और आरबीआई की तरफ से लिए गए कुछ फैसलों के बाद भी कई राज्यों में अभी भी कैश की कमी लोगों को परेशान कर रही है। मंगलवार को देश के अलग-अलग हिस्सों से कैश की कमी की समस्या सामने आईं। एमपी के भोपाल से कुछ तस्वीरें ऐसी ही सामने आई हैं, जहां एटीएमस से लोगों को कैश नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से वो इस समस्या को फेस कर रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी लोगों का कहना है कि ज्यादातर एटीएम से कैश नहीं मिल रहा है और जहां से कैश मिल भी रहा है तो सिर्फ 500 के नोट मिल रहे हैं।

People in Delhi say 'We are facing cash crunch. Most of the ATMs are not dispensing cash, the ones which are dispensing, have only Rs 500 notes. We are facing difficulty, don't know what to do'. pic.twitter.com/zZoeEfOwjk — ANI (@ANI) April 17, 2018

#MadhyaPradesh: People in Bhopal say 'We are facing a cash crunch. ATMs are not dispensing cash. The situation has been the same since 15 days. We have visited several ATMs today as well, to no avail.' pic.twitter.com/VwtR3s7flL — ANI (@ANI) April 17, 2018

People in Varanasi say, 'We do not know what or where the problem is but the common man is facing difficulty as the ATM Kiosks are not dispensing cash. We have visited 5-6 ATMs since morning. We need to pay for the admission of children and purchase groceries & vegetables'. pic.twitter.com/8eSGXU0NtU — ANI UP (@ANINewsUP) April 17, 2018

सरकार की तरफ से आई सफाई

एटीएम में कैश की समस्या को लेकर सरकार की तरफ से सफाई भी आई है। वित्त राज्यमंत्री एसपी शुक्ल ने कहा है कि 3 दिन में कैश की दिक्कत दूर हो सकती है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास मौजूदा समय में लगभग 1.25 करोड़ रुपए की कैश करंसी पड़ी हुई है, लेकिन किसी राज्य में कैश कम है और किसी राज्य में ज्यादा है, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कैश को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए समिति का गठन किया है और कैश का ट्रांसफर 3 दिन में पूरा हो जाएगा।

We've cash currency of Rs1,25,000 cr right now. There is one problem that some states have less currency&others have more.Govt has formed state-wise committee & RBI also formed committee to transfer currency from one state to other. It'll be done in 3 days: SP Shukla, Mos Finance pic.twitter.com/Xm4b4NhMqu — ANI (@ANI) April 17, 2018