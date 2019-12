हैदराबाद गैंगरेप: आरोपियों के एनकाउंटर वाली जगह लोगों ने पुलिस पर बरसाए फूल, जिंदाबाद के लगे नारे

नई दिल्ली। हैदराबाद की डॉक्टर दिशा को 10 दिन के अंदर ही इंसाफ मिल गया है। शुक्रवार तड़के तेलंगाना पुलिस ने दिशा गैंगरेप और हत्या के चार आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया। ये चारों आरोपी एनकाउंटर में उसी जगह मारे गए हैं, जहां उन्होंने महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप कर उसे जला दिया था।

Hyderabad: Locals had showered rose petals on Police personnel at the spot where accused in the rape and murder of the woman veterinarian were killed in an encounter earlier today pic.twitter.com/66pOxK1C2b — ANI (@ANI) December 6, 2019

#WATCH Hyderabad: 'DCP Zindabad, ACP Zindabad' slogans raised near the spot where where accused in the rape and murder of the woman veterinarian were killed in an encounter by Police earlier today. #Telangana pic.twitter.com/2alNad6iOt — ANI (@ANI) December 6, 2019

एनकाउंटर वाली जगह लोगों ने पुलिस पर की फूलों की बारिश

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद हैदराबाद में जश्न मनना शुरू हो गया है। एनकाउंटर की खबर आने के बाद लोगों की भीड़ उस जगह जुटने लगी, जहां चारों आरोपियों को मार गिराया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिसवालों पर फूलों की बारिश की और इतना ही नहीं लोग 'पुलिस जिंदाबाद' के नारे भी लगा रहे हैं। लोगों की भीड़ 'एसपी जिंदाबाद' और 'तेलंगाना पुलिस जिंदाबाद' के नारे लग रहे हैं।

#WATCH Hyderabad: Reaction of girl students when news of encounter of the accused in murder and rape of woman veterinarian broke out pic.twitter.com/z238VVDsiC — ANI (@ANI) December 6, 2019

स्कूल बस में बच्चियों ने की नारेबाजी

एनकाउंटर की खबर जहां, जिसने सुनी उसने वहीं इसका जश्न मनाना शुरू कर दिया। एक स्कूल बस में मौजूद बच्चियों ने भी पुलिस के समर्थन में नारेबाजी की। ये वीडियो हैदराबाद का ही है, जहां एक स्कूल बस में जोरशोर से नारेबाजी हो रही थी।