बल्लभगढ़ के लोगों ने निकाला कैंडललाइट मार्च, Nikita के लिए न्याय की मांग की

नई दिल्ली। हरियाणा के बल्लभगढ़ में तीन दिन पहले होनहार छात्रा निकिता तोमर ( Nikita Tomar ) की हत्या के बाद से नाराज स्थानीय लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी निकिता को जल्द न्याय दिलाने की मांग मनोहर लाल सरकार से कर रहे हैं। इस बीच गुरुवार शाम को स्थानीय लोगों ने बल्लभगढ़ में कैंडललाइट मार्च निकाला। इसका मकसद 21 वर्षीय निकिता के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाना है।

Haryana: Locals in #Ballabhgarh hold candlelight march demanding justice for the 21-year-old woman who was shot dead on October 26 pic.twitter.com/Yr5i5VA73r