कोरोना से जंग: सफाईकर्मियों पर लोगों ने बरसाए फूल, CM ने भी की जमकर तारीफ

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस ( coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में हालात काफी चिंताजनक बन गए हैं। महाराष्ट्र ( Corona in maharashtra ) और केरल ( Corona in kerala ) में तो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 250-250 के पार पहुंच गई है। यही वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक हर कोई इस जानलेवा वयारस से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं।

कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव ( Community transmission ) को रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। बुधवार को देश में लॉकाडाउन का 8वां दिन है।

इसके चलते लोग अपने-अपने घरों में बंद हैं। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो संकट की घड़ी में घरों से बाहर हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर, पुलिसकर्मी और सफाईकर्मी आदि।

कोरोना के ऐसे ही कमांडोज का लोग भी जमकर स्वागत कर रहे हैं। पंजाब से ऐसे ही एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई।

Pleased to see the applause & affection showered by people of Nabha on the sanitation worker. It’s heartening to note how adversity is bringing out the intrinsic goodness in all of us. Let’s keep it up & cheer our frontline warriors in this War Against #Covid19. pic.twitter.com/tV2OwVa86w