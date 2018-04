हरिद्वारः खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेना कितना नुकसान देह साबित हो सकता है इसका अंदाजा आप यह तस्वीर देखकर लगा सकते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में सेल्फी लेना एक शख्स को महंगा पड़ गया। सेल्फी लेते हुए युवक का पैर फिसल गया और वह 60 फुट गहरी खाईं में गिर गया। खाईं के पास से गुजर रहे लोगों ने जब कराहने की आवाज सुनीं तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को खाईं से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल शख्स का अभी इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति अभी खतरे से बाहर है।

Uttarakhand: Man critically injured after slipping off a hill into a 60-feet-deep gorge in Haridwar while he was trying to click a selfie. He was rescued by police and admitted to hospital. The man had come to visit Mansa Devi Temple. pic.twitter.com/hs8DVdYecP