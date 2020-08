न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 (c)(i) के खिलाफ Supreme Court में याचिका दायर

नई दिल्ली। 'द हिंदू' के पूर्व संपादक और प्रबंध निदेशक एन.राम ( N Ram, former editor and Managing Director of The Hindu ), पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ( Arun Shourie, former Union Minister ) और एडवोकेट प्रशांत भूषण ( Advocate Prashant Bhushan ) ने सुप्रीम कोर्ट में धारा 2 (c) (i) की संवैधानिकता को चुनौती ( challenging the constitutionality of Section 2(c)(i) ) दी है। यह धारा न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत अदालत को अपमानित करने या अदालत की गरिमा को कम करने को लेकर आपराधिक अवमानना के अपराध से संबंधित है।

तीनों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 (सी) (i) संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके सब-सेक्शन असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के प्रस्तावना और संविधान के बुनियादी बातों ( preambular values and basic feature of the Constitution ) से मेल नहीं खाता है।

प्रशांत भूषण के खिलाफ दो आपराधिक अवमनना के मामले

बता दें कि एडवोकेट प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर टिप्पणी को लेकर दो आपराधिक अवमानना ( criminal contempt ) का सामना कर रहे हैं। 4 अगस्त को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली एक पीठ के फैसले को लेकर 2009 में 'तहलका' पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में भूषण ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ टिप्पणी की थी। 11 साल पुराने अवमानना के इस मामले की सुनवाई करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ( Supreme Court and Chief Justice of India ) को लेकर भूषण के दो ट्विट्स के खिलाफ कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अब ये दोनों मामलों की सुनवाई पांच अगस्त को होगी।

बता दें कि कोर्ट के किसी भी फैसले पर या न्यायाधीश को लेकर शब्द के जरिए, बोल कर, लिख कर या संकेत में या किसी दृश्य या अन्य किसी भी प्रकार से टिप्पणी करना जिससे न्यायालय का अधिकार कम होता हो या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती हो तो ऐसे में उसे आपराधिक अवमानना माना गया है।