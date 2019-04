मीनाक्षी लेखी की याचिका पर राहुल गांधी के जवाब से संतुष्ट नहीं कोर्ट, SC ने 30 अप्रैल को तय की दोबारा सुनवाई

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' वाले अपने बयान पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को खेद जताया था। इसके साथ ही मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर की गई याचिका पर भी उन्होंने जवाब दायर किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत इस प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है, तभी इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित की है।

