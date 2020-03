अयोध्या भूमि विवाद पर फैसले के खिलाफ पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली। ऐसे वक्त में जब राम मंदिर निर्माण की तैयारियां बेहद तेज हो चुकी हैं, द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ने एक बार फिर से अयोध्या भूमि विवाद के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। पीएफआई ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर दिए गए इसके ही आदेश के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दायर की है।

इससे पहले बीते 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दाखिल तमाम समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया था। जबकि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दशकों से जारी राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद खत्म कर दिया था। अदालत ने इस मामले पर आदेश सुनाया था कि जिस 2.77 एकड़ के स्थान पर एक वक्त बाबरी मस्जिद मौजूद थी, वहां पर मंदिर का निर्माण किया जाए।

अपनी क्यूरेटिव पेेटिशन में पीएफआई ने कहा कि भले ही वो मुख्य मामले में एक पार्टी भी नहीं था, लेकिन अदालत के इस फैसले से उसके हित प्रभावित हुए हैं।

Popular Front of India (PFI) has filed a curative petition in the Supreme Court over the Ayodhya land case verdict. pic.twitter.com/cCsp57BiFa