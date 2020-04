पंजाब सीएम की मानें तो सितंबर में COVID-19 पहुंचेगा चरम पर, चंडीगढ़ पीजीआई को ऐसी कोई जानकारी नहीं

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा शुक्रवार दोपहर किए गए दावे की कुछ ही घंटों बाद हवा निकल गई। चंडीगढ़ पीजीआई ने शुक्रवार को कहा कि उसे ऐसी किसी रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है, जिसका हवाला देते हुए सीएम ने दावा किया था कि मध्य सितंबर तक देश की 58 फीसदी आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकती है।

चंडीगढ़ पीजीआईएमईआर के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि पीजीआई चंडीगढ़ को ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है कि संस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के किसी विशेषज्ञ/शिक्षक ने ऐसा कोई शोध किया है कि COVID-19 सितंबर मध्य तक चरम पर पहुंच सकता है और 58 फीसदी आबादी को संक्रमित कर सकता है।"

It's clarified that PGI, Chandigarh isn't aware that any expert/faculty member from Dept of Community Medicine&School of Public Health of the Institute carried out any study that COVID19 may peak by mid September & can infect 58% of country’s population: PRO, PGIMER, #Chandigarh

वहीं, पीजीआई के बयान के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहाकार रवीन ठुकराल ने कहा, "जिस रिपोर्ट का हवाला सीएम ने दिया था, वो पीजीआई चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के हेल्थ इकोनॉमिक्स विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. शंकर परिंजा और उनकी टीम के अध्ययन पर आधारित था। इसके लिए पंजाब सरकार द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के मानक गणितीय मॉडल्स का प्रयोग किया गया।"

गौरतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मीडिया से बातचीत कहा कि पंजाब अब कम्यूनिटी ट्रांसमिशन यानी तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है क्योंकि जो 27 लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं है।

We have very senior and top class medical officers who have said they expect it (#COVID19) will peak in mid September, at the point when 58% of population can be infected: Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh https://t.co/dzvS5U2Cc6