Railway Minister Piyush Goyal बोले- तेजी से पटरी पर लौट रही देश की अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ( Union Railway Minister Piyush Goyal ) ने मंगलवार को कहा कि सितंबर 2019 के मुकाबले हमने सितंबर 2020 में 15% अधिक भाड़ा बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सितंबर 2020 में निर्यात 5% बढ़ा है। अर्थव्यवस्था के पहिए तेजी के साथ सामान्य हो रहे हैं। CERA वीक द्वारा इंडिया एनर्जी फोरम ( India Energy Forum by CERA Week ) में बोल रहे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लॉकडाउन के माध्यम से भी, भारत ने दुनिया भर की कंपनियों के लिए हर एक सेवा प्रतिबद्धता को पूरा किया।

यह खबर भी पढ़ें— Nikita Murder Case: Haryana Home Minister Anil Vij बोले- पुलिस सबको पर्सनल सुरक्षा नहीं दे सकती

Railways moved 15% more freight in September 2020 than we did in September 2019. Similarly, exports are 5% up in September 2020. Wheels of the economy are fast coming back to normal: Union Railway Minister Piyush Goyal

at India Energy Forum by CERA Week pic.twitter.com/HgVf72Fm96